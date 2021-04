Diffusé depuis 20 saisons sur la chaîne NBC, le télécrochet américain prépare déjà sa prochaine édition. Exit Nick Jonas des Jonas Brothers, place désormais à Ariana Grande qui accompagnera John Legend, Kelly Clarkson et Blake Shelton dans la quête de nouveaux talents pour la 21e saison.

C'est la star elle-même qui a annoncé la nouvelle à ses fans sur ses réseaux sociaux le 30 mars. Assise sur le fauteuil rouge, elle explique en légende : "Surprise !!! Je suis plus que comblée, honorée et impatiente de rejoindre Kelly Clarkson, John Legend et Blake Shelton la saison prochaine ~ saison 21 de The Voice ! Nick Jonas, tu vas nous manquer !"





Après Pharrell Williams, Miley Cyrus, Alicia Keys ou encore Gwen Stefani, c'est donc au tour de l'interprète de "7 rings", "thank u, next", "positions" ou encore "breathin" de s'installer dans le fauteuil ! Mais pour participer au célèbre télécrochet, Ariana Grande aurait reçu une somme comprise entre 20 et 25 millions de dollars (17-21 millions d’euros.) selon les informations du journaliste Rob Shuter.

Cette somme ferait de la chanteuse de 27 ans la coach la mieux payée dans l'histoire de l'émission. Un montant comparable à celui qu'a perçu Katy Perry dans l'émission American Idol. À titre de comparaison, le journaliste précise que les autres jurés de The Voice reçoivent nettement moins. Kelly Clarkson avait signé pour 15 millions de dollars (environ 12,7 millions d’euros) pour la saison 14 diffusée en 2018. John Legend, arrivé à la saison 16, et Blake Shelton, présent depuis la première saison, percevraient eux environ 11 millions d'euros.

Il faudra par contre attendre avant de voir l'artiste féminine Spotify la plus streamée de la décennie dans son nouveau rôle. La saison 20 est toujours en cours de diffusion tandis que la saison 21 devrait débuter en septembre prochain.