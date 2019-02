Tout a commencé après la sortie de son single "7 rings". Afin de se souvenir pour toujours de l'incroyable succès de son single - le plus streamé sur Spotify en 24 heures avec 15 millions d'écoutes - la jeune femme a décidé de se le faire graver dans la peau. Elle s'est donc rendue chez son tatoueur et lui a demandé de lui écrire "7 rings" dans la paume de la main. Elle aurait sans doute dû lui demander de l'écrire en anglais mais elle a tenu à faire dans l'originalité et à l'écrire... en Japonais. Mal lui en a pris puisque, selon les internautes qui savent lire le Japonais, ce tatouage veut bien dire "7 bagues" si on prend les deux kanjis séparément mais signifie "shichirin", une technique de cuisson au barbecue, s'ils sont pris dans leur ensemble.

Quand on sait que la jeune femme est végétarienne, on se doute que le résultat n'a pas dû beaucoup lui plaire. Elle est donc retournée chez son tatoueur et lui a demandé de corriger son oeuvre en lui fournissant un nouveau dessin. "Merci à mon tuteur qui m'a permis de corriger le texte, à mon tatoueur et à mon médecin pour les injections de lidocaïne. Au revoir petit barbecue. Tu vas me manquer. Je t'aimais déjà", a-t-elle écrit sur la photo montrant son nouveau tatouage. Alors, tout est bien qui finit bien? Pas vraiment...

Selon les internautes, son tatouage signifie maintenant "barbecue japonais doigt"

En réalité, pour que cela veuille dire "7 rings", elle aurait dû placer les deux nouveaux kanjis au-dessus de ceux existant. Mais étant donné qu'il n'y avait pas la place, elle les a positionnés en dessous ce qui a, une fois encore, dénaturé son message, explique le Huffington Post.

Qu'elle se rassure : les tatouages sur la paume de la main finissent naturellement pas disparaître. Une chose est sûre : elle devrait opter pour la langue de Shakespeare pour ses prochains tattoos...