"On dit que Don Johnson avait le plus gros organe d’Hollywood", a lâché Laurent Ruquier à Arielle Dombasle mardi dans les Grosses Têtes sur RTL. Après un petit rire, l’épouse de BHL finit par avouer qu’elle l’a vu dans le plus simple appareil.

"Il m’a invitée dans son very super luxury bungalow et alors, il était nu, se remémore celle qui tourna dans un épisode de Miami Vice au début des années 80. Et comment dire… il était en érection. Moi, j’étais très affolée […] c’est assez stupéfiant quand même !" De là à savoir si l’artiste aujourd’hui âgée de 66 ans a fricoté avec le célèbre acteur américain, Arielle Dombasle botte en touche. "C’est vrai que c’était un homme plein de tempérament. Mais moi, j’étais amoureuse de quelqu’un en France et je n’avais pas eu envie de rester dans le bungalow."