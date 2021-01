Fascination pour le sang, pulsions morbides, fin manipulateur... Armie Hammer a fait l'objet d'un terrifiant portait sur les réseaux sociaux, où des messages privés de l'acteur de 34 ans laissaient entrevoir de prétendues tendances cannibales. D'abord silencieux, l'Américain a décidé de faire face à la rumeur.

"Je ne vais commenter ces conneries, mais en vertu des attaques en ligne fausses et trompeuses dont je suis soudainement l'objet, je ne peux pas laisser mes enfants seuls à la maison pendant quatre mois et me rendre en République dominicaine pour tourner un film", a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Variety. Armie Hammer devait effectivement tourner aux côtés de Jennifer Lopez dans le long-métrage Shotgun Wedding, produit par Lionsgate. L'acteur de J. Edgar assure que le studio le soutient pleinement dans sa démarche et qui lui est "reconnaissant".

Ses enfants Harper et Ford, issus de sa relation avec Elizabeth Chambers, sont âgés de 6 et 3 ans.