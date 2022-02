Manipulation et reconquête Accusée d'être "désespérément à la recherche d'attention", Julia Fox a fait une mise au point : l'unique but de sa présence était de rendre l'ex du rappeur jalouse. "C’est lui qui l’a voulu pu**** !", a-t-elle lâché à l'attention d'un internaute. "Ye", qui veut à tout prix reconquérir la mère de ses enfants, aurait manipulé tout son monde. "Pourquoi ne pas me voir telle que je suis, c'est-à-dire comme une arnaqueuse de première", a-t-elle récemment précisé sur Instagram. "Kanye et moi sommes en bons termes ! J'ai de l'amour pour lui, mais je n'étais pas amoureuse de lui. Vous pensez que j'ai 12 ans ?", a-t-elle souligné. Ce 14 février, Kanye West a encore fait parler de lui en envoyant un pick-up chargé de roses à Kim Kardashian pour la Saint-Valentin. L'influenceuse finira-t-elle pour céder ? Rien n'est moins sûr... Entre-temps, Julia Fox, elle, s'est fait un nom à Hollywood.

Rien de plus qu'un deal gagnant-gagnant ? Entre Kanye West et Julia Fox, ce serait officiellement terminé. Et celles et ceux qui pensaient que le couple n'était rien d'autre qu'un couvre-feu pour faire de l'ombre à Pete Davidson et Kim Kardashian avaient vu juste. Et c'est l'ancienne dominatrice SM elle-même qui l'affirme.