Une nouvelle qu’il a annoncée lui-même sur les réseaux sociaux, pouce en l’air à l’hôpital puis en jogging dans les rues de Cleveland. "Grâce à l’équipe de la clinique de Cleveland, j’ai une nouvelle valve aortique pour accompagner la valve pulmonaire de ma dernière opération. Je me sens fantastiquement bien et j’ai déjà pu marcher dans les rues de Cleveland, pour admirer les incroyables statues." L’ex-Gouvernator avait déjà été opéré en 1997 pour un problème cardiaque et en 2018 pour remplacer la valve originale. Ce qui ne lui a pas fait perdre son sens de l’humour, puisque sur Twitter, il précise : "J’ai tué Predator. Je vous avais dit que je reviendrai…"