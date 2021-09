Impliqué dans une bagarre en 2016, Losene Keita, devenu depuis le petit ami de l'actuelle Miss Belgique Kedist Deltour, a été arrêté par la police mercredi dernier. Un ordre de détention était en effet émis contre le jeu homme, qui ne s'était jamais présenté à son procès en février dernier. Condamné à cinq mois de prison, il était donc recherché et a été incarcéré à la prison d'Ypres après son arrestation.

Cela avait suscité l'incompréhension de sa compagne et de son avocat qui ne voyaient pas pourquoi on venait arrêter le jeune homme des années plus tard. "Depuis 2016, il n'en a jamais entendu parler et il n'a jamais été impliqué dans une quelconque procédure judiciaire. Alors c'est terrible que cinq ans plus tard, il se retrouve soudainement en prison pour ça", se désolait l'avocat, Me Thomas Vandemeulebroucke.

Mais ce mercredi, une semaine après l'arrestation, l'avocat a obtenu la libération de Losene Keita. Le récent champion du monde de MMA a pu quitter l'établissement pénitentiaire il y a quelques heures, révèle Het Nieuwsblad. Le jeune devra cependant respecter trois conditions, valables jusqu'à un nouveau procès le 29 septembre: il ne peut pas quitter le territoire belge, doit vivre en permanence chez sa compagne Kedist Deltour (car il n'a jusqu'à maintenant pas d'adresse fixe en Belgique) et doit se présenter tous les jours à la police.