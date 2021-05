Il n'y a pas de mauvaise publicité et Paris Hilton ne le sait que trop bien. Depuis 2013, un cliché controversé de la star de télé-réalité devenuechevronnée circule sur les réseaux sociaux. On la voit s'amuser lors d'une soirée en boîte de nuit vêtue d'un débardeur blanc où l'on peut lire "arrêtez d'être pauvres" en grandes lettres noires. Un choix vestimentaire qui n'avait pas manqué de faire scandale. Ce 4 mai, soit 8 ans après, l'héritière américaine a enfin brisé le silence.

"Il y a donc cette photo de moi en ligne, je suis sûre que vous l'avez vue... Je n'ai jamais porté ce t-shirt, c'était totalement photoshoppé. Tout le monde pense que c'est vrai, mais ce n'est pas la vérité", a-t-elle lâché sur TikTok où sa vidéo a été vue plus de 6 millions de fois. "Voilà ce qui était réellement inscrit", a-t-elle poursuivi. En réalité, la phrase "stop being desperate", soit "arrêtez d'êtres déprimés" était écrite sur son haut, et non "stop being poor". "Ne croyez pas tout ce que vous lisez", conseille-t-elle à ses fans. La fin d'un mythe et d'une fake news.