Samedi, une plainte pour viol a été déposée à Paris contre l'acteur Ary Abittan. Dans un premier temps, selon les informations de "Voici", ce serait la compagne même de l'acteur qui aurait porté plainte pour viol. Cette version des faits sera toutefois rapidement démentie: la plaignante n'est pas la petite amie d'Ary Abittan mais sur le fond l'accusation est la même: viol. Les faits se seraient produits le jour-même et, dès le lendemain - donc dimanche - le comédien aurait été placé en garde à vue et entendu par la justice. Des auditions qui ont été plus longues que prévues puisqu'au-délà des 48 heures habituelles, celle-ci aurait été prolongée de plusieurs heures.

Du côté des proches du comédien, qui a fait ses armes sur les plateaux d'Arthur et qui a connu le succès grâce à "Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu", c'est la consternation. Personne ne veut croire en la culpabilité de ce papa de trois grandes filles. "On était tous catastrophés, vraiment. On est très choqués d’en arriver à cette violence-là, a expliqué Bernard Montiel, très proche d'Ary Abittan, sur le plateau de Touche pas à mon poste. "Comme quoi on ne peut pas faire confiance puisqu’au départ on apprend que c’est sa compagne. Alors tout le monde lui est tombé dessus. Et quelques heures plus tard, ce n’est plus elle"

"Il devait commencer un spectacle sur scène, à partir du 18 décembre 2021, intitulé Pour de vrai, et il y a son film Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon dieu, le numéro 3, qui sort le 2 février 2022, donc c’est catastrophique que l’on puisse vous accuser comme ça. Ça reste et ça laisse toujours des traces qui sont indélébiles. C’est terrible", a-t-il encore ajouté.

Dans le même temps, "Closer" ressortait une information datant d'un certain temps déjà, mais qui met de l'eau au moulin des détracteurs du comique. Elle concerne un "incident" qui serait intervenu entre Laury Thilleman et Ary Abittan en... 2013! Tous deux reçus dans "Les enfants de la télé", ils abordent le mariage pour tous, alors au coeur de tous les débats, en France. A l'instar d'autres personnes se connaissant à peine mais qui s'étaient embrassés pour la bonne cause, Ary décide de faire de même avec l'ex-miss France. Sans lui demander ni son avis ni son consentement.

Les images montrent même la jeune femme plutôt choquée, qui essaie de se débattre sous les rires du public, tandis qu'Ary la maintient par les cheveux. Blague de mauvais goût? "Closer" rappelle que "le Code pénal souligne qu'un baiser forcé est une agression sexuelle punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende."