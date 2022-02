"Si tu m’aimes… tu aimes tout de moi, a écrit la chanteuse de 33 ans sur Instagram, en légende de sa photo (et vidéo !) où elle apparaît dans le plus simple appareil. Tu n’as pas à choisir. Nous devrions nous aimer inconditionnellement les uns les autres, en commençant par nous aimer inconditionnellement nous-mêmes." Et d’ajouter pour prôner la confiance en soi : "Prenez un moment aujourd’hui et réfléchissez aux conditions auxquelles nous nous accrochons si fort et qui nous empêchent d’accéder à la liberté du véritable amour […] Libérez-vous dans l’amour. Vous le méritez". La vidéo fait le buzz avec plus de 2 millions de vues.