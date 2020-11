Emilie Dupuis est très active sur les réseaux sociaux. Elle n’hésite jamais à partager des instants de sa vie avec ses followers.

Hier, c'est un publiant une vidéo où elle se faisait couper les cheveux que l'animatrice a été prise à partie par certains internautes qui lui reprochaient d'avoir accès à un coiffeur.



© D.R.

Sauf que le coiffeur d'Emilie Dupuis n'est autre que Jeremy Velkeneers, son compagnon !



En vidéo, l'animatrice s'est confiée sur les messages qu'elle a reçu:" Vous avez tellement raison. Je dois passer au-dessus, je ne dois pas partager ce genre de messages, mais je vous avoue que pour l’instant c’est beaucoup beaucoup,et ça en devient très lourd mentalement, moralement. C’est pas gai, on vit tous dans ce climat catastrophique et on a n’a pas besoin de ça, tout simplement".