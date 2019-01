Céline Dion laisse souvent transparaître l'image d'une femme forte, joyeuse, exubérante. La semaine dernière, l'artiste a montré un autre visage, plus touchant, au cours d'une interview réalisée la semaine dernière pour la chaîne Youtube de Lola Dubini.





La chanteuse québecoise est notamment revenue sur son adolescence, marquée par le harcèlement scolaire. "Les pires années de ma vie, ça a été l'école. Super maigre, les dents très abimées, très maigrichonne. Pas sûre de moi du tout, pas d'amis, pas jolie. Je voulais être Vanessa Paradis avec Joe Le Taxi, mais il ne s'est jamais arrêté" a-t-elle glissé avec une touche d'humour.





Très émue, Céline Dion revient notamment sur un moment dont elle se souvient encore très bien : "Je me rappelerai toujours, il y avait un garçon dans ma classe qui m'avait dit : si tu ne m'amènes pas des oranges et des pommes après le déjeuner, je te ramasse après la classe. Cela fait très peur. J'ai couru jusqu'à la maison en pleurant. Ce jour là, mon père ne travaillait pas. Il est venu me reconduire à l'école. J'étais un peu embarassée et humiliée, je voulais me défendre toute seule. Le garçon n'a jamais recommencé".





La maman de René-Charles, qui vient de fêter ses 18 ans le 25 janvier dernier, a encouragé les personnes victimes de harcèlement scolaire à se confier. "Quand on parle, on gagne. Il faut utiliser les mots".