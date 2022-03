Le 25 janvier dernier, Dave chutait lourdement dans les escaliers de son appartement parisien. Emmené en urgence à l’hôpital militaire de Percy, le chanteur de 77 ans attend son diagnostic. Résultat ? Une hémorragie cérébrale, suivie de cinq jours de coma et une lourde opération. Deux mois après cet accident, Dave et son compagnon Patrick Loiseau se sont confiés à Paris Match. "J’ai entendu un bruit sourd, explique le compagnon de Dave. Au début, j’ai cru que c’était une plante qui était tombée par terre. Je suis allé dans le salon. Il était là, étendu au sol, inerte, j’ai cru qu’il était mort. J’ai d’abord appelé un ami. Il a prévenu les gardiens qui ont contacté le Samu. Les pompiers sont arrivés en quinze minutes…" Et avant l’arrivée des services de secours, Patrick Loiseau a tout de même réussi à "tirer Dave vers le tapis et à lui mettre un coussin sous la tête". Et il poursuit sur l’hospitalisation. "En début de soirée, quand je contacte le service de réanimation, on m’annonce froidement : ’Votre mari a fait deux crises d’épilepsie pendant son transfert. Il est tombé dans le coma, son état se détériore, on ne sait pas encore si on va pouvoir le sauver’." Aujourd’hui, l’interprète de Vanina est sorti d’affaire et en période de revalidation. "Ergothérapie, orthophonie, kinésithérapie, je vois même un psychologue, déclare Dave dans Paris Match. Mais je n’ai pas le droit de conduire pendant les six prochains mois. À part tout ça, je vais très bien !"