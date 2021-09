Après Julie Taton, c’est au tour d’Audrey de devenir l’ambassadrice de Pink Ribbon. La co-animatrice des Fous du soir sur NRJ a pour objectif de mobiliser un maximum de personnes à la Marche Rose (10 euros par personne) menée du 1er au 31 octobre, en faveur de la lutte contre le cancer du sein. "La recherche scientifique prouve que faire de l’exercice peut prévenir le cancer. Mon rôle est donc de motiver les gens à faire 10 000 pas par jour pendant un mois", explique Audrey qui s’engage, de son côté, à prendre les escaliers au lieu de l’ascenseur, à prendre moins la voiture et à faire plus de promenades avec son chien pour faire grimper son nombre de pas quotidien. L’argent récolté au terme de cette marche servira à améliorer le quotidien des femmes en traitement.

"J’ai perdu ma sœur d’un cancer"

Si Audrey a accepté de devenir ambassadrice, c’est aussi parce que la lutte contre le cancer, de manière globale, est une cause qui la touche personnellement. " J’ai eu la désagréable expérience de perdre ma grande sœur d’un cancer. La femme de mon cousin vient, elle, d’apprendre qu’elle est atteinte cancer du sein, confie-t-elle. Quand Pink Ribbon m’a téléphoné pour me demander si ça me bottait, je me suis donc dit qu’il n’y avait pas de hasard. Il fallait que je m’engage là-dedans. "

Plus d’infos et inscriptions pour la Marche Rose sur www.lamarcherose.be