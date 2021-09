Ce vendredi 2 septembre, Audrey Fleurot était invitée dans l'émissionsur France Inter. Face à Nagui, elle s'est prêtée au jeu des questions-réponses à l'occasion de la sortie de la série "Mensonges", où elle joue avec Arnaud Ducret, diffusée actuellement sur TF1. Néanmoins, l'une des questions du célèbre animateur n'est pas passée aux yeux de l'actrice. De fait, elle a été fortement agacée lorsque Nagui lui a demandé ce qui l'avait poussée à vouloir devenir actrice, dès l'âge de huit ans.

Nagui ne devait pas le savoir, mais Audrey Fleurot ne supporte plus cette question. "Est-ce que, vraiment, vous allez me faire re-raconter cette histoire que j’ai déjà racontée 250.000 fois ? Oh là là, mais ça me fatigue moi-même. Mon papa est très content mais bon… Le fait est que c’est la vérité, mais bon je l’ai tellement racontée…", a-t-elle répondu, visiblement exaspérée. Après un court malaise, l'actrice a néanmoins accepté de répondre en annonçant la faire "courte". "Mon papa était de garde à la Comédie Française. Il y a eu un soir où ma mère a dit texto : ‘Mais emmène la gamine’. Et donc, il m’a emmenée et j’ai eu une révélation", a-t-elle sobrement expliqué. Quelque peu perturbé, Nagui a enchaîné sur un autre sujet.