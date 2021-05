"Premier jour", écrivait Audrey Lenoir, toute réjouie, ce mardi sur son compte Facebook. Ouvert de 9h à 13h30 en take away et livraisons après-midi.” Situé dans la rue de la prison de Saint-Gilles à Bruxelles, son traiteur propose de la “cuisine comme à la maison” à emporter du mardi au vendredi de 11h à 17h (avec livraison gratuite à partir de 60 euros).

“Mes souvenirs de ma plus tendre enfance me ramènent souvent autour d’un bon plat de maman, écrit-elle sur son site www.audreylenoir.be. Issue d’une famille qui entretient un amour pour la cuisine depuis des générations, j’ai à cœur aujourd’hui de vous proposer mes propres recettes. Sans filtre, en toute simplicité.”

Au menu de cette ancienne candidate belge de Master Chef France en 2010 (elle avait été jusqu’aux portes de la demi-finale) ? “Des recettes différentes chaque semaine, composées par mon envie du moment, annonce celle qui a aussi été formée dans les maisons et services traiteurs de renommée et fut Cheffe ambassadrice pour Delhaize. Je sélectionne tous les aliments qui, je l’espère, feront aussi de votre table un endroit convivial et généreux.”

Après avoir travaillé dans plusieurs restaurants, Audrey Lenoir passe donc le cap de se lancer en solo avec des petits plats simples, sains et faciles à réchauffer. Et un menu qui change chaque semaine.