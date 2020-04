La candidate de l’émission de RTL- TVi, à qui Anthony a dit "non", met en vente sa robe de mariée "portée 3 minutes".

C’est à un râteau historique que les téléspectateurs de la version belge de Mariés au premier regard ont assisté mardi dernier. Diffusé chaque mardi à 20 h 20 sur RTL-TVi, l’émission de téléréalité avait en effet vécu une première en trois saisons : un "non" au moment de l’engagement devant le bourgmestre. "Je suis ici pour rigoler avec personne, avait lancé Anthony. Je vais passer pour un méchant. Je vais m’excuser auprès de tout le monde ici. Je ne veux pas me moquer de toi ou que tu t’attaches à moi. Je te trouve fort charmante, mais je n’ai pas envie d’aller plus loin dans l’aventure. Je suis désolé."

Stupeur dans l’assemblée et les deux protagonistes liégeois se sont ensuite expliqués dans nos colonnes. "Oui, j’ai été surprise de sa décision, tout comme nos deux familles, nous confessait Audrey la semaine dernière. Quand on participe à cette expérience, même si on s’y attend, ce n’est pas ce que l’on souhaite. Selon moi, il a eu peur. Il s’est rendu compte de l’engagement quand le bourgmestre a pris la parole." Célibataire depuis trois ans ("je ne me fais jamais draguer, je ne sais pas pourquoi"), la Liégeoise ne regrette pourtant rien de l’expérience Mariés au premier regard. "J’y ai gagné d’autres choses, comme cette proximité plus forte encore avec ma famille et une expérience sentimentale. Je crois que je me suis fait plus draguer en 15 jours (depuis le début de la diffusion de l’émission, NdlR) qu’en 30 ans !", sourit celle qui ne participera toutefois plus à ce genre d’émission, au risque de passer pour une désespérée.

Sans rancune par rapport à Anthony, même si une relation amicale n’est pas à l’ordre du jour, la trentenaire en rigole sur sa page Facebook. Elle a posté le message suivant : "Robe de mariée à vendre. Peu servie (sic) . Portée 3 minutes. J’offre un fer à cheval avec, au cas où pour porter chance."