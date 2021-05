"Je suis en pleine forme et motivé à aller de l’avant, nous confesse d’emblée l’ancien acheteur star d’Affaire conclue, Pierre-Jean Chalençon, qui fut empêtré dans une soi-disante affaire de dîners clandestins dans son Palais Vivienne. Si j’avais fait quelque chose de mal, ça aurait été différent. Mais ce n’est pas le cas. Avoir fait tout ce battage médiatique pour si peu… Quand on voit les horreurs qui se passent dans la vie de tous les jours comme des gens qui se font assassiner, égorgés, ces manifestations brutales ou ces gens qui perdent tout… Franchement, mais quelle histoire ! On est vraiment dans un monde étrange… C’était un peu la 4e dimension pendant une semaine.”



Avec des perquisitions dans votre palais, notamment, vous avez été quelque peu malmené…