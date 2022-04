L’ex-star des Anges de la téléréalité et des Marseillais -1,6 million d’abonnés sur Instagram (“Oui, je dois être une des petites connes les plus suivies en Belgique”, plaisante la souriante Liégeoise)- sera parmi les people présents ce soir à l’ouverture du salon de beauté Bombshell. Une influenceuse cash (elle y parle ouvertement de sa boulimie ou de son opération des ovaires) et sans filtres (elle vient de les enlever), autant dans la vie que sur ses réseaux sociaux ou à la télé. “Refaire de la téléréalité ? Oh non. Au bout de 10 ans, j’ai fait le tour!”

Grande soirée people ce soir du côté de Wemmel, organisée par l’agent Geoffrey Nkiani de GN Models, à l’occasion de la réouverture d’un centre de beauté et de soins. Les footballeurs Khalilou Fadiga (ancien international sénégalais et chroniqueur foot), Frédéric Gounongbe (ex-attaquant de Westerlo et Zulte Waregem) mais aussi Loïc Lapoussin et Teddy Teuma de l’Union Saint-Gilloise y sont attendus. Tout comme Laura Beyne de RTL-TVi et les influenceuses belges Jelena Dukic (Les Anges, Les Marseillais ou La Villa des cœurs brisés) ou encore Aurélie Dotremont, surnommée La Dotré. “Je viens soutenir mon amie Sandra qui tient le salon et puis, c’est surtout là où je fais mes soins depuis deux ans”, nous confie celle qui a bien changé depuis son apparition dans Carré Viiip en 2011. Un salon où on peut se détendre, faires ses ongles, des soins du visage, etc. En fait, c’est le paradis de la femme mais ça peut aussi être celui de l’homme parce qu’il y a des massages et soins visages pour eux aussi. Un homme doit aussi s’entretenir donc c’est le paradis pour tous ! (sourire)”

Pour vous, l’esthétique n’a jamais été un tabou…



“Non mais, après, Sandra ne fait pas d’injections, c’est un salon de beauté. Mais il est vrai que je n’ai pas de problèmes avec la chirurgie esthétique. Si on peut faire 2 ou 3 injections pour se sentir mieux, pourquoi pas ! Je n’ai vraiment pas de soucis avec ça.”



Vous avez même décidé d’arrêter de mettre des filtres sur vos réseaux sociaux. Pourquoi ?