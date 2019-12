People Aurélie Dotremont : "Ma sœur de 15 mois a été tuée par mon beau-père" P.-Y.P.

Dans son livre, la starlette de la téléréalité raconte que sa grande sœur a été tuée par l’ex-compagnon de sa mère, à 15 mois. "Un jour, alors que je range l’armoire de ma belle-mère, je tombe sur un article de journal, dissimulé sous une pile de vêtements. J’ai 9 ans, explique la Liégeoise bien connue des Anges et des Marseillais. En titre, il est écrit ‘Un bébé démembré, électrocuté’. Je finis par trouver le nom de la femme qui aurait tué son enfant : c’est… ma mère ! Ma mère et son conjoint de l’époque. Ce bébé, c’était ma sœur." Mais la vraie histoire est finalement tout autre. "Je ne l’ai apprise qu’hier par ma mère, révèle Aurélie Dotremont sur le plateau de Crimes et Faits divers sur NRJ 12 ce lundi. Elle m’a raconté qu’ils étaient rentrés tous les deux. Il a voulu donner à manger à ma sœur et a servi une tisane à ma mère" Laquelle était remplie de somnifères. "Il a donné à manger à ma sœur et lui a donné un coup de poing dans le ventre. Il lui a cassé les bras et les jambes pour la mettre dans la poubelle en bas de l’immeuble et a poussé son lit vers la fenêtre pour faire croire que ma sœur s’était jetée par la fenêtre." C’est seulement plus de trente ans après les faits, en mai 2017, que l’auteur a été jugé et condamné à 17 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de la petite Sarah.