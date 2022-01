Lors de la mi-temps du Superbowl, Janet Jackson et Justin Timberlake se produisent devant 140 millions de téléspectateurs lorsqu’il lui arrache le bustier dévoilant un sein.

Scandale ! Petite cause, grand effets, il se dit que la chanteuse a été longtemps blacklistée à la suite de cela et sa carrière en a fortement pâti. Dans la série documentaire Janet diffusée ce week-end aux États-Unis, la chanteuse a mis les choses au point. "Honnêtement, tout cela a été démesuré. Et bien sûr, c’était un accident qui n’aurait pas dû se produire. Mais tout le monde cherche quelqu’un à blâmer et cela doit cesser." Justin Timberlake et elle sont de bons amis et entendent le rester. Ils sont passés à autre chose, elle demande à ses fans d’en faire de même.