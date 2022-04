Les informations relayées par le New York Post en ont surpris plus d’un. A 81 ans, Al Pacino aurait retrouvé l’amour dans les bras d’une jeune femme de… 28 ans. "La différence d’âge ne semble pas être un problème, même s’il est plus âgé que son père", révèle une source au média américain.

Issue d’une riche famille américano-koweïtienne, Noor Alfallah, l’heureuse élue, aurait déjà montré son intérêt pour les hommes plus murs par le passé. Parmi ses anciens compagnons, on retrouve le philanthrope milliardaire Nicolas Berggruen âgé de 60 ans et le membre des Rolling Stones Mick Jagger âgé de 78 ans.

L’acteur phare de Scarface, de son côté, n’est pas la seule star d’Hollywood à tomber dans les bras d’une femme qui pourrait être sa fille. Depuis 2017, son partenaire dans Once Upon a Time in Hollywood, Leonardo DiCaprio, 47 ans, est en couple avec son ancienne belle-fille, Camila Morrone, qui n’est âgée que de 24 ans. Sean Penn n’est pas mal non plus dans le classement des stars hollywoodiennes aux jeunes compagnes. L’acteur de Mystic River a été marié à Leila George, fille de Vincent d’Onofrio et Greta Scacchi, avec qui il a 32 ans de différence. Six ans après le début de leur relation et un an après leur mariage, ces derniers ont toutefois divorcé. Un triste événement dont Sean Penn prend l’entière responsabilité. "Il y a une femme dont je suis tellement amoureux, Leila George, que je vois plus qu’au jour le jour maintenant, parce que j’ai foutu en l’air mon mariage", a-t-il regretté dans les colonnes d’Hollywood Authentic. "Nous avons été mariés techniquement pendant un an mais pendant cinq ans, j’ai été un gars très négligent."

On continue avec Michael Douglas et les 25 ans qui le séparent de Catherine Zeta-Jones, sa femme depuis 2000. Woody Allen, célèbre réalisateur (Match Point, Blue Jasmine, Annie Hall), est lui tombé sous le charme de l’actrice sud-coréenne Soon Yi Previn avec qui il est marié depuis 1997. Lorsqu’ils se sont dits "oui", elle avait 27 ans et lui, 62 ans, donc 35 ans d’écart !

Plus près de chez nous, on ne peut passer à côté de Vincent Cassel et les 31 ans qui le séparent du mannequin français Tina Kunakey, son épouse depuis 2018 et la mère de sa fille Amazonie Cassel. Et encore moins de Marc Lavoine et du couple qu’il forme avec sa jeune compagne Line Papin. Ensemble depuis quatre ans et mariés depuis deux ans, le coach de The Voice, la plus belle voix et la romancière ont 33 ans de différence.

Mais le champion toutes catégories n’est autre que Mick Jagger. Depuis sept ans, le chanteur des Rolling Stones de 78 ans est en couple avec Mélanie Hamrick, ancienne ballerine de 35 ans qui a mis un terme à sa carrière de danseuse pour s’occuper de leur fils de 5 ans, Deveraux. Si on fait le calcul, 43 ans séparent donc Mick Jagger de sa compagne, et 73 ans de son dernier enfant...