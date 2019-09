Clara Morgane est assurément la tête d’affiche de la nouvelle saison de Danse avec les stars.

Parviendra-t-elle à redresser des audiences qui depuis trois éditions tendent à piquer du nez ? On le saura bien vite. Mais ce que tous les fans de l’ex-reine du X made in France attendent avec une impatience difficilement contenue, c’est le calendrier annuel que propose la belle. Avec ses clichés léchés et ses tenues coquines, Clara Morgane empiète sur les plates-bandes du célébrissime calendrier Pirelli.

© D.R.