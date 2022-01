Des accidents de ski fatals à des personnalités de premier plan, il y en a déjà bien sûr eu par le passé. Personne n’a oublié celui qui écarte de la vie publique Michael Shcumacher depuis le 29 décembre 2013. Ce jour-là, alors qu’il skie à Méribel, le septuple champion du monde de Formule 1 chute “bêtement” alors qu’il faisait du hors-piste. Le choc est violent. Il est victime d’un sévère traumatisme crânien, peut-être provoqué par la caméra GoPro qui était fixée sur son casque car ce dernier s’est brisé en quatre morceaux. Le pilote est resté plusieurs mois dans le coma. Sa famille a toujours préservé le secret sur l’état dans lequel il se trouve depuis.

Quelque mois plus tôt, on apprenait le décès du prince Friso des Pays-Bas, frère cadet du roi Willem-Alexander. Pris dans une avalanche alors qu’il skiait en hors-piste en Autriche le 17 février 2012, il avait passé plus d’une vingtaine de minutes prisonnier sous la neige avant d’être secouru. Il avait été retrouvé montrant “des signes de très faible conscience”. Plongé dans le coma, il est mort 18 mois plus tard suite à des “complications survenues du fait de dommages occasionnés au cerveau par manque d’oxygène”, avait indiqué la famille royale néerlandaise. Il avait 44 ans.

À la fin des années 80, c’est le cousin du roi Juan Carlos d’Espagne qui disparaissait dans un tragique accident de ski. Prétendant au trône de France, Alfonso de Bourbon Dampierre, skieur aguerri, pratiquait son sport favori à Beaver Creek, dans le Colorado, où se déroulaient les championnats du monde de ski alpin auxquels il était convié en tant que membre du Conseil international de la Fédération de ski et représentant de celle d'Espagne. Il a été décapité par un câble qu’il n’a pas pu éviter. Fils du roi Alphonse XIII, duc de Cadix et d’Anjou, il avait 52 ans.

En 1998, c’est Sonny Bono, du duo Sonny&Cher, qui a trouvé la mort sur les pistes à South Lake Tahoe, en Californie. Il a percuté un arbre. Et l’année précédente, c’est Michael Kennedy, le sixième des 11 enfants de Robert Kennedy, frère du président assassiné, qui disparaissait dans les mêmes circonstances. Il filmait une descente en famille très ludique à Aspen, dans le Colorado, lorsqu’il a, lui aussi, percuté un arbre. Il n’avait que 39 ans.

En 2009, l’actrice britannique Natasha Richardson est également décédée sur les pistes de Mont-Tremblant, au Canada, après un choc à la tête.