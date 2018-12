Le prince Harry nous a habitués à sa barbe rousse bien taillée, qui ne serait toujours pas du goût de son illustre grand-mère, dit-on dans les couloirs de Buckingham. Il se rapporte même, selon Marie Claire US qu'il a obtenu une permission spéciale de la reine Elizabeth II, pour arborer sa barbe lors de son mariage avec Meghan Markle en mai !

Quoi qu'il en soit, il tient bon et il la porte bien. Pourtant, il fut un temps où Harry était glabre tandis que son grand frère, William, portait une barbe châtain (et encore des cheveux fournis) ! Cela remonte à 10 ans, durant les vacances de Noël 2008. Le prince William avait défié la coutume et portait donc la barbe pour se rendre aux festivités et à la messe à Sandringham.

Le prince s'était laissé aller à cette "fantaisie" juste avant de commencer sa formation de pilote avec la Royal Air Force. Il l'a rasé très vite car les barbes sont interdites dans la RAF. À l'époque, The Telegraph expliquait que la barbe de "Will" était une tentative de dissimuler son identité pendant une mission.

Le prince Charles a également porté la barbe, et plutôt bien, c'était en 1975 avec un total look tweed à carreaux. Il fallait le faire.