Les 100 plus riches, emmenés par Kylie Jenner, ont quand même amassé 6,1 milliards $ en un an…

Le confinement dans des villas paradisiaques avec piscine olympique et cocktails à volonté n’a pas suffi à protéger les stars du Covid-19. Même si, dans leur cas, l’impact a surtout été financier… vu que nous avons moins mis la main au portefeuille depuis la maison.

D’après Forbes, le top 10 des célébrités les plus riches a "perdu" 200 millions $ par rapport à 2019. Ce qui n’empêche pas des rentrées faramineuses de 6,1 milliards $ au cours des douze derniers mois. Avant impôts, on vous rassure.

Championne toutes catégories : Kylie Jenner, avec 590 millions $ empochés en un an. Brillantissime, dans la mesure où on n’arrive toujours pas à déterminer précisément ce qu’elle fait. Elle devance largement Kanye West (170 millions $) et Roger Federer (106 millions $).

Une fois n’est pas coutume, Cristiano Ronaldo (105 millions $) et Lionel Messi (104 millions $) échouent au pied du podium. Les sportifs sont particulièrement bien représentés dans ce top 10, avec Neymar à la septième place (95,5 millions $) et Lebron James à la neuvième (88,2 millions $). Le producteur Tyler Perry se place sixième (97 millions $), la star du rock et de la radio Howard Stern huitième (90 millions$), tandis que Dwayne Johnson sauve l’honneur du 7e art en décrochant la dixième position, avec 87,5 millions $.

Si on s’en tient uniquement au rinçage d’oreilles, le top 10 prend une autre allure :

1. Kanye West 170 millions $ ;

2. Elton John 81 millions $ ;

3. Ariana Grande 72 millions $ ;

4. Jonas Brothers 68.5 millions $ ;

5. The Chainsmokers 68 millions $ ;

6. Ed Sheeran 64 millions $ ;

7. Taylor Swift 63.5 millions $ ;

8. Post Malone 60 millions $ ;

9. The Rolling Stones 59 millions $ ;

10. Marshmello 56 millions $.

Quant à celui du cinéma, il plane un peu moins en altitude :

1. Dwayne Johnson 87,5 millions $ ;

2. Ryan Reynolds : 71,5 millions $ ;

3. Mark Wahlberg 58 millions $ ;

4. Ben Affleck 55 millions $ ;

5. Vin Diesel 54 millions $ ;

6. Jerry Seinfled 51 millions $ ;

7. Akshay Kumar 48,5 millions $ ;

8. Will Smith 44,5 millions $ ;

9. Sofia Vergara 43 millions $ ;

10. Adam Sandler 41 millions $.

Malgré leurs légers déboires, on ne pense pas qu’ils aient eu besoin de recourir au chômage temporaire…