Ils s’étaient rencontrés en 1996 lors du tournage de L’Appartement. L’acteur de 52 ans et l’ancien mannequin de 54 ans se sont dit "oui" trois ans plus tard, le 2 août 1999, et "non", six ans après.

Monica Bellucci, qui vient de rompre avec Nicolas Lefebvre, révèle dans Madame Figaro que c’est elle qui était à l’initiative de leur divorce. "Quand on quitte quelqu’un, ça ne veut pas dire que l’on ne l’aime plus. Cela veut dire que ce n’est plus possible de continuer."

P.-Y.P.