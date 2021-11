Interviewé par Télé Star Play, Patrice Laffont a, entre autres, déclaré ne pas pouvoir se contenter de sa "toute petite retraite" qui s'élève à "3500 euros mensuels".

"Le jour où je ne travaillerai plus, où il n’y aura plus ‘Des Chiffres et des Lettres’ (émission dont il est producteur, ndlr.) et le théâtre, je serai un peu dans la merde. J’ai 82 ans et ce n’est pas grave. Je mourrai peut-être dans la rue", a-t-il ainsi commenté.



Selon lui, il pourrait se satisfaire d'un montant de "10.000 balles".



Pour Patrice Laffont, cela serait notamment dû à un problème de gestion financière, qu'il aurait hérité de son paternel, Robert Laffont: "Il n’a jamais eu un rond de sa vie parce qu’il était, tout comme le reste de la famille ou pratiquement tous, pas un gestionnaire, il était un artiste", détaille-t-il. "Moi, toutes proportions gardées, je suis aussi un artiste, donc on n’a pas le sens de l’argent, on ne gère pas. En plus, je n’ai pas le sens de la possession, je n’ai rien acheté, même pas mon appart que je loue. Je n’ai pas d’argent! Donc le jour où je ne la gagnerais plus, c’est pas ma petite retraite..." conclut l'ancien animateur vedette de France 2.