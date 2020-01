Pascal Obispo et Julie Hantson ont participé au dîner annuel de la mode du Sidaction jeudi soir à Paris.

L'occasion était belle pour les photographes de prendre les plus beaux clichés possibles de ce couple qui se dévoile rarement au grand public. Sur le tapis rouge, Pascal Obispo s'est affiché tout sourire, aux côtés de sa femme, Julie Hantson, lors du dîner de la mode du Sidaction.

Plus amoureux que jamais, le couple n'a pas hésité à poser. Pour l'occasion, la femme de l'actuel coach de The Voice portait une sublime robe noire, courte sur le devant et longue derrière.

Pascal Obispo lui, contrairement à son habitude, avait décidé de se la jouer plus discret en portant simplement un costume noir quelque peu scintillant.