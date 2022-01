Le vainqueur de Danse avec les stars 6, sur TF1, fourmille d’idées même par temps de Covid. Depuis quelques jours, un message circule sur les réseaux sociaux stipulant que le chanteur belge de 25 ans recherche des danseurs avec un niveau professionnel. Les profils recherchés ? " Tous les styles sont les bienvenus mais avec de fortes bases en contemporain, moderne et classique. Et les bases urbaines sont fortement recommandées." Le tout avec "une maîtrise des pointes " en plus pour les filles qui souhaiteraient participer au casting. Pour les inscriptions, il suffit d’envoyer une vidéo à l’adresse mail loicnottet.audition@gmail.com. Le projet, inconnu à ce stade (tout comme le lieu), se déroulera le dimanche 13 février prochain.