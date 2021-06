36 ans et déjà 20 ans de carrière au compteur. Avril Lavigne s'est rappelée au bon souvenir de ses fans et de toute une génération en se lançant sur TikTok. L'interprète de "Sk8ter Boi" a inauguré sa première vidéo sur la plateforme préférée des ados, et s'est offert unede choix pour l'occasion : le skateboardeur légendaire Tony Hawk.

Cheveux blonds, regard assombri par du khôl et mythique cravate nonchalamment nouée autour du cou... Avril Lavigne n'a pas changé d'un iota. Et c'est exactement ce détail qui a sauté aux yeux des internautes. "Mais Avril Lavigne c'est un vampire, elle a pris zéro ride depuis les années 2000", "ce matin, le début des années 2000 a décidé de vous passer un petit coup de fil nostalgique (et faudra m'expliquer comment Avril Lavigne semble n'avoir pas pris une ride en 20 ans", "j'ai l'impression de voir la même qu'il y a 15 ans", peut-on lire sur Twitter.

Publiée le 21 juin, la vidéo de l'icône des années 2000 atteint presque les 3 millions de vues aujourd'hui et a été bombardée de dizaines de milliers de commentaires. Une belle première.