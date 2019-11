La chanteuse a partagé son sur compte Facebook un message bouleversant à son papa, récemment décédé.

Axelle Red est en deuil. En effet, son père, Roland Demal, est décédé à l'âge de 88 ans, ce qui bouleverse la chanteuse qui a tenu à lui rendre un vibrant hommage sur Facebook avec un texte rempli d'amour et de tendresse.

"Mon papa... toujours", commence la chanteuse. " J’ai la reconnaissance d’avoir pu “partager” ce grand homme, avec mes amis proches, et les moins proches qui ont eu la chance de le croiser sur leur chemin et de marcher à ses côtés, rien qu’un petit bout marcher le long du canal d’Hasselt, côté soleil, côté coeur. Un “homme de Ville” par excellence, un homme hors pair", écrit Axelle Red. Elle tient également à rappeler avec beaucoup de fierté le brillant parcours de son défunt père: échevin, avocat ou encore président de club de foot.

" Du tribunal de Liège où il était le seul avocat flamand à plaider en français. Jusqu’à Paris où ses blagues racontées à la fin de la soirée lors de la remise des insignes de Chevalier des Arts et des Lettres résonnent encore au Ministère de la Culture. De chez les Papous de Nouvelle Guinée qui le voyaient comme un vrai magicien lorsqu’il montrait ses tours de magie avec les cartes. Jusqu’à Bruxelles où il fut lui-même décoré Chevalier de l'Ordre de Leopold, à Bruxelles où sa maman a vu le jour", poursuit-elle.

A la fin du message, Axelle Red exprime sa douleur: "Papa tu nous manques. Chaque minute encore un peu plus. On a mal mais on essaiera de se rehausser à ta hauteur, avec un grand sourire. Tel que tu le voulais", conclut l'interprète de Sensualité.