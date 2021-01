C’est dernier temps, Aya Nakamura n'a pas lié que des amitiés. En se demandant ouvertement ce que Matt Pokora avait fait pour mériter un trophée lors des derniers MTV European Music Awards, elle avait mis les pieds dans le plat. Depuis, entre Monsieur Pyramide et Madame Pookie, les échanges de courtoisie n’ont cessé d’alimenter les réseaux sociaux.

Yann Barthès a aussi une dent contre elle. Alors qu’il l’avait invitée dans son émission Quotidien pour la sortie de son troisième album, elle avait préféré se rendre à une fête pour célébrer l’événement, le tout sans masque…

Diva, la petite Aya ? Un peu si l’on en croit un récent article de Paris Match dans lequel on apprenait que son entourage et sa maison de disques ont renoncé à la recadrer tant elle serait ingérable. La faute au succès rétorque la chanteuse. “Dès que j’ai été exposée, on m’a envoyé ça dans la figure. J’étais critiquée sur tout ce que je faisais, confie-t-elle. Au début, je ne comprenais pas parce que je ne l’avais pratiquement jamais vécu. Je me suis pris toutes ces remarques d’un coup et c’était brutal.”

Dans un entretien accordé à Marie Claire cette fois, Aya Nakamura a précisé sa pensée et assume qui elle est, ce qu’elle fait et comment elle le fait: “Je ne me dis pas que je suis une révolutionnaire ou quoi. Je fais juste mon truc. Mais je vois bien que des personnes ne pensent pas comme moi et ne me ressemblent pas. Et en effet, ça peut les brusquer. Je dis tout haut ce que les gens pensent tout bas.” Elle dit avoir toujours été comme cela. D’ailleurs, souligne-t-elle, “le meilleur conseil que l’on m’a donné, c’est de respecter mes propres choix et mes émotions.”

Et pour bien enfoncer le clou, elle ajoute : “J’aime bien être bien, à l’aise avec moi, avec les autres, mes convictions, mes pensées. Le reste ne me regarde pas.” Voilà ses détracteurs prévenus… De toute façon, quand on connaît le succès qui est le sien, en France comme à l’étranger, notamment en Amérique du Sud ou aux États-Unis où le New York Times ne cesse de l’encenser, et quand on totalise plus de 2,6 millions de followers, il n’y a pas vraiment de raison de changer quoi que ce soit, non ?