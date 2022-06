Le dossier est clos, ou presque. Après avoir écumé les salles de concert et les pubs, Johnny Depp s'est de nouveau exprimé sur les réseaux sociaux. C'est sur TikTok que l'acteur s'est manifesté une semaine après le verdict en sa faveur. Une première pour lui.

"À tous mes supporters les plus précieux, loyaux et indéfectibles. Nous avons été partout ensemble, nous avons tout vu ensemble. Nous avons parcouru le même chemin ensemble. Nous avons fait ce qu'il fallait ensemble, tout cela parce que vous vous en souciez. Et maintenant nous allons allez de l'avant ensemble", a-t-il écrit pour accompagner un montage vidéo. "Vous êtes, comme toujours, mes employeurs et, une fois de plus, je n’ai pas d’autre moyen de vous remercier que de vous dire merci. Donc, merci. Avec tout mon amour et mon respect, JD", a-t-il ajouté, provoquant torrent de réactions. La vidéo, publiée il y a moins de vingt-quatre heures, affiche déjà plus de 4.6 millions de vues au compteur. De quoi passablement agacer Amber Heard.

"Les droits des femmes reculent"

Cette dernière, condamnée à verser 10,4 millions de dollars de dédommagement à son ex-mari pour "diffamation avec intention malveillante", s'est indignée de ces propos. "Alors que Johnny Depp déclare qu’il regarde vers l’avant, c’est un pas en arrière pour les droits des femmes", a réagi le porte-parole de l'actrice de 36 ans, par voie de communiqué. "Le message que le verdict renvoie aux victimes de violences conjugales est : 'Ayez peur de vous lever et de parler’”, déplore encore l'équipe d'Amber Heard.