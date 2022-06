À la tête de son propre mouvement politique centré sur l'environnement et la défense de la cause animale, il a réussi là où Éric Zemmour a échoué. Il été élu à Paris ce dimanche, après avoir fait alliance avec La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon.

Arrivé largement en tête lors du premier tour dans la 18e circonscription de Paris, Aymeric Caron, ex-chroniqueur d’On n’est pas couché, a confirmé dimanche lors du second tour des législatives en France. Avec près de 20000 voix, il a devancé son rival issu de la majorité de 1269 bulletins, de quoi lui assurer plus de 51 % des suffrages. Il siégera donc à l’Assemblée nationale sous la bannière de gauche de la Nupes, la Nouvelle union populaire écologique et sociale.

Sans surprise, Aymeric Caron a fait savoir qu’il sera particulièrement attentif à tout ce qui touche à l’environnement et à l’écologie. On le sait très impliqué dans la cause animale. Lorsqu’en 2016-2017 il avait participé à une édition spéciale Personnalités du Meilleur pâtissier, il avait promis de