C’est le grand événement mondain de l’été sur la Riviera : le Bal de la Croix-Rouge monégasque qui en est à sa 71ème édition. C’est en la salle des étoiles du Sporting Club de Monte-Carlo qu’a eu lieu ce vendredi soir le bal en présence du prince Albert et de la princesse Charlène de Monaco.

Pour l’occasion, la princesse avait fait confiance à la maison de couture Marchesa, portant une très élégante robe cape de couleur verte.

Le prince a eu un agenda chargé cette semaine puisqu’il rentrait d’un séjour de trois jours en Afrique du Sud où il a reçu un prix de la fondation "Rhino Conservation".

Parmi les invités, on comptait l’ancien basketteur Tony Parker, Michel Drucker et l’actrice Karine Viard, le prince Charles-Emmanuel et la princesse Constance de Bourbon-Parme ou la grande habituée Shirley Basset.

La soirée s’est achevée par un feu d’artifices. Le couple princier ne s’est pas éternisé car le lendemain, Albert et Charlène de Monaco avait un autre événement de taille au programme : le mariage religieux de Louis Ducruet, fils de la princesse Stéphanie.