La toile, qui fait d’une infirmière une héroïne remplaçant Batman et Spider-Man, sera vendue aux enchères au profit du système de santé britannique.

Des artistes qui s’impliquent à fond dans une opération caritative en y consacrant énormément de temps ou en lançant des appels à la générosité du public, c’est assez courant. Qui créent spécialement une œuvre pour l’offrir ensuite à un système de santé, c’est nettement plus rare.

C’est pourtant ce que vient de réaliser Banksy, l’un des plus célèbres "street artists" de la planète. Il a en effet donné à l’hôpital de Southampton un tableau intitulé Game Changer, représentant un enfant en salopette en train de s’amuser avec une poupée portant un masque et une tenue complète d’infirmière (avec une croix rouge, seule touche de couleur de l’ensemble), alors que ses ex-jouets favoris, à l’effigie de Batman et de Spider-Man, ont valsé dans la corbeille.

L’œuvre était accompagnée d’un petit mot, à l’attention du personnel soignant : "Merci pour tout ce que vous faites. J’espère que cela illuminera un peu l’endroit, même si c’est en noir et blanc."

"Je suis très fière de mon équipe et de mon hôpital, a déclaré une infirmière. C’est vraiment flatteur que Banksy veuille nous donner quelque chose, parce qu’il est mondialement connu. Et nous devrions l’être aussi."

Accrochée sur un mur de l’établissement, Game Changer va rester visible pour le public après le déconfinement, avant une mise aux enchères au profit du système de santé britannique, fortement touché par la pandémie de Covid-19.

Un fameux cadeau : l’an dernier, une de ses toiles, Devolved Parliament, avait été adjugée aux enchères pour 11,1 millions d’euros.

Sur Instagram, le geste de Banksy a été "liké" 2,1 millions de fois. C’est moins qu’un déshabillage de Kim Kardashian, mais cela fait nettement plus chaud au cœur.