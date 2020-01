Vous ne rêvez pas, nous ne sommes pas le 1er avril et, non, vos lunettes ne sont pas complètement embuées : Barack Obama sortira bien un disque le 6 novembre prochain.

C’est ce qu’indiquent les prévisions de sortie des sites Amazon et Fnac pour 2020. L’ancien président des États-Unis aurait-il décidé de s’attaquer au charts pour devenir le roi du Billboard (le hit-parade américain) ? C’eût été amusant… mais non. Car avec 1 000 unités prévues, il ne battra pas des records de vente.

Intitulé Yes We Can, le picture disque contiendra 27 titres composés d’extraits des discours marquants de l’ancien résident de la Maison-Blanche, le tout entrecoupé de titres emblématiques de l’Amérique : "Star spangled banner", "Hail to the chief", "Happy days are here again", etc. Un pied de nez fait à Donald Trump qui brigue un second mandat ?