"Ça lui coûtait quoi ?" Filmé par un paparazzi, Justin Timberlake n'a visiblement pas apprécié de se faire interroger sur la grossesse de Britney. "Britney Spears vient d'annoncer qu'elle est enceinte de son troisième enfant...", entend-on le caméraman lui dire avant de se faire interrompre. Réponse de l'Américain : "Stop ! Barre-toi !" Un échange tendu qui a été abondamment commenté sur les réseaux sociaux. "Ça lui coûtait quoi de dire qu'il est heureux pour elle ?", "tellement impoli" ou encore "il est clairement mal à l'aise", peut-on lire sur Twitter. Ce 14 avril, Britney Spears a sous-entendu que son enfant serait une fille en glissant le mot "rose" sur Instagram.

De l'électricité dans l'air. Justin Timberlake n'a pas été épargné par les fans de Britney Spears et le mouvement #FreeBritney ces dernières années. Le chanteur, en couple avec la pop star de 1999 à 2002, a notamment été accusé de l'avoir trahie et de parler de son ex pour s'attirer leur sympathie. Une nouvelle vidéo fait renaître ces tensions.