Le garçon frêle qui marchait aux côtés de ses parents à la Maison-Blanche n'est plus. 15 ans depuis le mois de mars, Barron Trump a bien entamé sa puberté et sa croissance s'accélère à vitesse grand V. La preuve ? Les récents clichés du fils de l'ancien président américain avec Melania devant la Trump Tower.

Mesurant désormais deux mètres de haut et arborant une coupe de cheveux plus longue qu'à l'accoutumée, l'adolescent a bien grandi et sa ressemblance avec son père s'affirme de jour en jour. Fidèle à elle-même, Melania Trump portait de larges lunettes de soleil noires et des Louboutin aux pieds devant le building new-yorkais.

Dans la famille Trump, on passe l'été chacun de son côté cette année puisque Donald réside actuellement dans son golf de Bedminster, dans le New Jersey, pendant que son fils et sa femme logent dans la Grosse Pomme.