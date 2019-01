Ou quand Béatrice Dalle soutient les gilets jaunes, l’actrice de 37°2 le matin avoue n’avoir que dalle.

“On me traite de nantie mais je suis à moins 1 700 balles sur mon compte, je n’ai pas d’appart, pas de bagnole, j’habite chez un pote, explique la comédienne de 54 ans dans l’émission Stupéfiant sur France 2. Je ne fais que des films indépendants. Je ne fais que du théâtre subventionné. Je n’ai jamais une thune, mais je ne me plains pas par rapport aux gens en galère. Je vis sans fric mais je vis d’un métier qui me passionne.”