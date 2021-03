Chez Emily Ratajkowski et son compagnon Sebastian Bear-McClard, maternité ne rime pas avec intimité pour autant. Le mannequin de 29 ans l'assume à 100% : elle n'a a aucun complexe à étaler sa vie privée sur les réseaux sociaux. Après une grossesse riche en séances photo, la jeune maman est restée sur la même ligne de conduite en dévoilant un cliché de son fils en plein allaitement.



"Beau garçon", a-t-elle écrit, subjuguée et pleine de bienveillance avec son petit Sylvester Apollo, qu'elle surnomme "Sly", blotti contre elle. La photo, publiée ce 25 mars, a déjà été "likée" plus de 2 millions de fois. Le 17 mars, celle qui sortira bientôt son premier essai partageait son album photo à la maternité, réalisé "entre les poussées". Emily Ratajkowski a décrit l'arrivée de son enfant le 8 mars comme "le matin le plus surréaliste, le plus beau et le plus rempli d'amour de ma vie".