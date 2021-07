Jean-Marie Bigard n’en est pas à une provocation près… Après son retournement de veste sur le pass sanitaire, voilà qu’il a publié le 22 juillet son magazine - qui est en fait le hors-série du bimestriel érotique King - avec un Bigard hilare en couverture portant son t-shirt désormais emblématique : "Allez tous vous faire enc…" Au menu ? "200 blagues", certaines "interdites", d’autres "au-dessus et au-dessous de la ceinture" mais aussi de "belles invitées", dont "Jennifer et ses amies" peut-on lire sur cette Une dévoilée sur Twitter ou en vidéo sur son compte officiel Facebook (avec sa compagne Lola Marois qui passe derrière lui… seins nus), supprimée depuis. Et comme le dénoncent de nombreux internautes sur Twitter, ce sont justement ces photos volées qui posent problème. Pour rappel, en 2014, le smartphone de l’actrice américaine avait été piraté et une série de clichés sexplicites avaient fuité sur la Toile. Quatre hackers avaient d’ailleurs été condamnés à des peines de prison en 2017 et 2018. Qu’à cela ne tienne, l’humoriste aurait donné son accord, à en croire l’éditeur de King. "Pour info, Jean-Christophe Florentin, éditeur du magazine, me confirme que ces photos ont bien été intégrées à la demande de Bigard, qui ‘aime beaucoup Jennifer Lawrence’", écrit sur Twitter Raphaël Grably, chef de service technologique chez BFM TV. "Il m’assure ‘que ça a été vu avec le juridique’."