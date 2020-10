De trois années son cadet, Duke est le fils de la styliste Jennifer Nicholson et de la vedette du surf Mark Norfleet. Comme papy, le jeune homme entend bien prendre Hollywood d'assaut et a déjà pris ses marques dans le film Dreamland - la sortie est prévue pour 2020 - aux côtés de Lily-Rose Depp et Armie Hammer. Les fans de Lana Del Rey ont aussi pu l'apercevoir sur lapochette de l'album Norman Fucking Rockwell!, souligne Grazia.





Bella Hadid et Duke Nicholson, tombés amoureux à New York, seraient en couple depuis un mois.

Bella Hadid est comblée. Celle qui vient de fêter ses 24 ans entre jets privés etentre copines a également trouvé l'amour. C'est ce que révèle aujourd'hui le média américain. Et il s'agit du petit-fils d'un acteur ô combien légendaire : Jack Nicholson.