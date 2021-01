Un an après l'annonce de l'idylle entre l'acteur de 48 ans et la Cubaine de 32 ans, c'en est bel et bien terminé. "La rupture est aussi amicale qu’elle peut l’être. Ana va bien, mais je pense aussi qu’il y a quelque chose à dire sur le fait que Ben a une famille et qu’il veut vraiment être là pour ses enfants et Ana est à un moment différent de sa vie", lisait-on dans les médias américains au sujet des tourtereaux qui s'étaient rencontrés sur le tournage de Deep Water. Mais le scénario serait loin d'être aussi idyllique.

L'ex de Jennifer Lopez et Jennifer Garner, qui avait mis du temps à sortir la tête de l'eau après son divorce à cause de son alcoolisme, serait complètement "bouleversé" par la situation, initiée en réalité par l'actrice de À couteaux tirés. Alors que le grand copain de Matt Damon a été aperçu le regard noir et les traits émaciés à Los Angeles, un poster grandeur nature d'Ana de Armas a également été photographié parmi ses détritus. Une manière radicale, mais peut-être efficace, de tourner la page pour de bon. Une chose est sûre : les images n'ont pas mis longtemps à inspirer les internautes.