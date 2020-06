Le chanteur ne tarit pas d’éloges à son propos. Et souligne sa fulgurante ascension.

C’est un Benjamin Biolay manifestement sous le charme qui a lâché le morceau dans Madame Figaro : Angèle s’impose au cinéma. Après avoir prêté sa voix à l’un des personnages du dernier Toy Story, elle sera en personne dans la série La Flamme. Et surtout à l’affiche du prochain film de Leos Carax dont il se dit qu’il devrait faire parler de lui à Cannes l’an prochain. "Elle débarque à peine et elle joue déjà dans le prochain film de Leos Carax, un grand cinéaste avec lequel tout le monde veut tourner, indique le chanteur français. Sa vie risque d’être très belle artistiquement, et elle le mérite." Benjamin Biolay est totalement sous le charme, au point de dire qu’Angèle, "c’est la Vanessa Paradis de 2020". Son alignement des planètes fait qu’elle est touchée par la grâce, dit-il.

Il faut reconnaître qu’il y a de quoi ouvrir de grands yeux quand on voit l’ampleur du projet mené par Leos Carax. Annette sera une comédie musicale chantée à 95 %, lisait-on dans Les Inrockuptibles en avril dernier. Elle est portée par Marion Cotillard et Adam Driver. Quant au scénario, il est signé par l’inclassable duo rock Sparks qui est aussi à la manœuvre pour la bande originale. Angèle est en excellente compagnie, c’est le moins que l’on puisse dire.