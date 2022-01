Âgé de 51 ans, l'ancien animateur vedette de TF1 va devenir pour la première fois de sa vie, un grand-père ! Le chroniqueur de Cyril Hanouna l'a annoncé sur le plateau de TPMP, ce jeudi soir.

La famille Castaldi s'agrandit peu à peu. C'est Julien Castaldi, le fils aîné de l’animateur, qui va devenir père. Il va avoir son premier enfant avec sa compagne Kiara. Le couple s’est d'ailleurs fiancé en mai dernier.

"Je vais être papy", a-t-il dit fièrement, avant de préciser que la naissance devrait avoir lieu en juillet. "Je suis très heureux, ils sont très mignons", a ajouté le fils de l'acteur Jean-Pierre Castaldi. "Je vais être grand-père. Et je vois mon père. Il va être arrière-grand-père, vous imaginez ", raconte Benjamin tout ému.



L'ancien animateur de Secret Story, est papa à quatre reprises : Julien (25 ans), Enzo (21 ans) et Simon (17 ans). Il y a 16 mois, Benjamin Castaldi a eu un bébé avec sa compagne Aurore, prénommé Gabriel. D'ailleurs c'est assez surprenant, mais la différence d’âge entre son dernier fils et son futur petit-fils ne sera pas très grande, comme le lui a fait remarquer Cyril Hanouna. "On a une famille bizarre, je sais", a rétorqué Benjamin Castaldi.