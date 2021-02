Samedi, alors qu'il était invité sur le plateau de la radio française RTL, Benjamin Castaldi y a été franco dans ses déclarations et n'a pas hésité à balancer le montant astronomique que les coachs de The Voice France touchent par saison tout comme la rémunération de Nikos Aliagas qui présente l'émission.

Avant de s'étendre sur les sommes touchées actuellement par certaines têtes bien connues de la chaîne privée, Benjamin Castaldi a débuté par indiquer ce qu'il gagnait à l'époque où il présentait Secret Story sur TF1. "À TF1, on sait qu’un prime c’est entre 20 000 et 30 000 euros hors taxes. C’est un secret de polichinelle. Sur un jeu quotidien, ça va entre 8 000 et 15 000 euros l’émission, hors taxes."

Le chroniqueur de Touche pas à mon poste a ensuite abordé plus particulièrement l'émission The Voice. D'après lui, les jurés du programme sont aussi bien payés actuellement qu’à l’époque où il présentait l'émission de télé-réalité dans la maison des secrets. "Le juré qui fait vingt prime, il prend 600 000 euros", a-t-il indiqué en visant, sans les nommer, Amel Bent, Pascal Obispo, Lara Fabian et Marc Lavoine, les coaches de la saison 9 du programme.

Pour ce qui est de Nikos Aliagas, il toucherait "27 500 euros par prime", d'après Benjamin Castaldi. "Il en fait vingt, faites le calcul, c’est pareil", a-t-il ajouté.