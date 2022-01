Obsédé par l’ordre et le rangement, l’acteur belge est très "maniaque". "Est-ce que c’est vrai que vous avez la fâcheuse manie de débarrasser la table avant même que les convives aient fini de dîner ?" , lui a demandé Nathalie Levy. " C’est absolument vrai et c’est la raison pour laquelle plus personne ne veut venir manger chez moi", a assuré Benoît Poelvoorde.

"Tous mes amis - je n’en compte pas beaucoup -, mais tous ceux qui ont encore le courage de venir chez moi le savent : si quelqu’un laisse tomber une épluchure de cacahuète, je vais l’enlever." Et de conclure : "Je ne suis pas ‘limite maniaque’, je suis maniaque, à la limite du toc. Et c’est désagréable pour les autres."