Pendant le confinement, les enfants peuvent s’endormir bercés par la voix de leurs acteurs préférés.

En un mois de confinement, nombreux sont les parents à avoir fait le tour des livres pour enfants qui se trouvent dans la bibliothèque. Pour faire voyager leurs petits curieux avec de nouvelles histoires, plusieurs sont les artistes à se mobiliser sur Internet pour conter des aventures et lire de beaux textes qui leur permettent de s’évader, pourquoi pas, avant d’aller faire dodo.

Sur Twitter, Fabrice Luchini berce les oreilles de ses abonnés en lisant les Fables de Jean de La Fontaine. Installé dans son fauteuil, le comédien français lit, plusieurs fois par semaine, ces classiques de la littérature française. La dernière en date ? "Fabrice Luchini nous propose une nouvelle Fable de La Fontaine totalement d’actualité : "Conseil tenu par les Rats"", peut-on lire sur le réseau social.

De son côté, Josiane Balasko a fait de sa cuisine son nouveau terrain de jeu pour raconter, chaque jour à 17 h 30, une belle histoire à ses followers d’Instagram. Contes et légendes, chez l’inoubliable Madame Musquin du Père Noël est une ordure, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Des Contes d’Afrique aux bien connus des frères Grimm.

Hollywood et #Savewithstories

Outre-Atlantique, les stars hollywoodiennes, privées des plateaux de tournage, utilisent également leur temps libre à raconter des histoires via la campagne #Savewithstories. Le but de cette dernière ? Venir en aide aux enfants qui risquent de manquer de nourriture durant le confinement qui ne cesse de s’allonger. Plusieurs célébrités se sont prêtées au jeu lancé par Amy Adams et Jennifer Garner. Parmi elles, Lupita Nyong’o, Jenna Ortega ou encore Margot Robbie, la star du dernier Tarantino, Once upon a Time in Hollywood. Sur sa page Instagram, cette dernière a, par exemple, récemment posté une vidéo dans laquelle elle lisait A Sick Day for Amos McGee (A-A-A-A-Atchoum ! en version française) de Philip C. Stead. "Trente millions d’enfants dépendent de l’école pour se nourrir. Pour répondre aux besoins des enfants pendant la fermeture des écoles, @savethechildren et @nokidhungry ont un nouveau fond @Savewithstories pour soutenir les banques alimentaires, les camion-repas mobiles, et les programmes d’alimentation communautaire avec des fonds et des jeux éducatifs, des livres et des feuilles de travail pour s’assurer que le cerveau est aussi plein que l’estomac", écrit la comédienne de 29 ans qui conclut en appelant ses followers à faire un don pour la bonne cause.

Aurélie Parisi